Un comando armado irrumpió en un bar del poblado de Anenecuilco, en el municipio de Ayala, Morelos, y abrió fuego contra los clientes, con saldo de siete hombres y una mujer asesinados.

El ataque ocurrió durante la madrugada en un establecimiento que había sido inaugurado horas antes, por lo que una de las líneas de investigación apunta a un posible caso de extorsión.

Hasta el momento no hay detenidos.