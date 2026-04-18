Un comando armado irrumpió en un bar del poblado de Anenecuilco, en el municipio de Ayala, Morelos, y abrió fuego contra los clientes, con saldo de siete hombres y una mujer asesinados.
El ataque ocurrió durante la madrugada en un establecimiento que había sido inaugurado horas antes, por lo que una de las líneas de investigación apunta a un posible caso de extorsión.
Hasta el momento no hay detenidos.
Ataque armado en bar de Morelos deja ocho muertos
Un comando armado irrumpió en un bar del poblado de Anenecuilco, en el municipio de Ayala, Morelos, y abrió fuego contra los clientes, con saldo de siete hombres y una mujer asesinados.