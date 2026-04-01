El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que México albergará la próxima cumbre “En defensa de la democracia” en 2027, tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El mandatario destacó la coincidencia entre ambos gobiernos para fortalecer las relaciones entre la Unión Europea y México, así como los vínculos culturales, económicos y sociales.

El encuentro internacional reunirá a líderes progresistas para analizar los retos globales y promover estrategias que refuercen los sistemas democráticos.