Un ataque a balazos dentro del bar La Resaka, en la colonia El Llano de Tula, Hidalgo, deja cuatro personas sin vida y seis más heridas, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos.

El hecho ocurrió cuando sujetos armados ingresaron al establecimiento y abrieron fuego contra los clientes.

Tras la agresión se desplegó un operativo con fuerzas estatales y federales, aunque hasta el momento no se reportan detenciones.