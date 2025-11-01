Hong Kong inició este sábado tres días de luto por las 128 personas fallecidas en el incendio que devastó un complejo residencial de ocho torres.

Altos funcionarios encabezaron el homenaje con un minuto de silencio frente a la sede gubernamental, mientras las banderas de Hong Kong y China ondearon a media asta.

Cientos de personas acudieron al sitio del siniestro para dejar flores y mensajes de condolencia, en lo que se considera el peor incendio registrado en la ciudad en décadas.