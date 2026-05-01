Un ataque armado registrado este sábado en calles de Tepito dejó un saldo de dos personas muertas y dos más lesionadas, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron en el cruce de Tenochtitlán y Peñón, en la colonia Morelos, donde vecinos reportaron al menos 20 detonaciones de arma de fuego.

Paramédicos atendieron a dos mujeres y dos hombres heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos.

Más tarde se confirmó la muerte de dos hombres de 22 y 39 años de edad.

De acuerdo con reportes preliminares, dos sujetos encapuchados habrían disparado directamente contra una de las víctimas antes de escapar.

Autoridades capitalinas iniciaron la revisión de cámaras de videovigilancia para identificar y localizar a los agresores.