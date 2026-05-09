Un ataque a balazos en la colonia El Mante, en Zapopan, deja saldo de un hombre muerto y cuatro personas lesionadas.

La agresión ocurrió en el cruce de Michoacán y Quintana Roo, donde sujetos armados a bordo de dos vehículos abrieron fuego contra las víctimas.

Paramédicos trasladaron a varios heridos a la Cruz Verde Las Águilas y al Hospital Arboledas, donde un hombre de 44 años falleció mientras recibía atención médica.

Elementos de la Fiscalía del Estado y peritos forenses iniciaron las investigaciones correspondientes.

Sobre los responsables del ataque, nada se sabe.