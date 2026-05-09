El intenso calor registrado en el Área Metropolitana de Guadalajara, con temperaturas cercanas a los 40 grados, podría disminuir en los próximos días ante la posible llegada de las primeras lluvias de la temporada.

Los pronósticos anticipan alta probabilidad de precipitaciones a partir del lunes, con 90 por ciento de posibilidad.

Aunque las condiciones pueden variar, el cambio marcaría el inicio gradual del temporal en Jalisco, previo al arranque oficial de la temporada de huracanes en el Pacífico el 15 de mayo.