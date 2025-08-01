Un enjambre de abejas atacó la tarde de este lunes a varias personas que caminaban por la calle Zaragoza, en su cruce con Pino Suárez, en el municipio de Tonalá. Por causas aún no determinadas, los insectos se tornaron agresivos y comenzaron a picar a los transeúntes.

La comisaría de Tonalá informó que cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un puesto de socorros para una valoración médica más detallada. En la última actualización, los afectados fueron reportados en condición estable.

El panal se encontraba a pocos metros de una escuela primaria, por lo que bomberos municipales intervinieron para controlar la situación y descartaron riesgos adicionales en la zona. (Por Edgar Flores Maciel)