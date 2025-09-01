La Fiscalía General de la República realizará una jornada de recolección de pruebas de ADN en la zona metropolitana de Guadalajara.

La dependencia federal realizará esta toma de muestras de perfil genético los días 19, 20 y 21 de septiembre, en el Centro por la Dignidad y la Justicia.

El objetivo es recopilar muestras de ADN para compartirlas con todos los estados a nivel federal y tratar de compararlos con restos humanos de personas fallecidas sin identificar y facilitar su identidad.