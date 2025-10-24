Un ataque a balazos ocurrido la tarde de este viernes en el barrio de Tepito de la Ciudad de México deja dos personas muertas y dos heridas, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El tiroteo provocó pánico entre comerciantes y transeúntes de la zona cercana a la estación Metro Lagunilla, de la Línea B.

Paramédicos confirmaron la muerte de dos hombres, mientras que una mujer lesionada de la rodilla fue trasladada a un hospital.

De acuerdo con autoridades, el responsable huyó hacia una vecindad en motocicleta; no hay detenidos.