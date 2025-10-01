Previo al juego ante Chivas de este sábado, el capitán del Atlas Aldo Rocha, dice que los clásicos se juegan de una manera especial y que desea marcarle al Guadalajara nuevamente, ya que ya acumula tres tantos en el Estadio Akron. Sin embargo dice no tener festejo especial, ya que luego de “trauman” al celebrar.

“Espero jugar, me gustaría marcar porque al final, hacer un gol a todos nos da muchísima alegría. No soy quien planea algo, sino de lo que va surgiendo en el momento, pero algo en especial no porque después se pueden medio traumar, así que mejor así la dejamos”.

Agregó Rocha que “este partido representa mucho, porque ganando seguimos muy metidos y cerca de ellos. Hay que enfocarse en dos cosas: un buen planteamiento táctico y dejarlo todo dentro de la cancha. Sacar los seis puntos en la semana sería un gran cierre. Ya conseguimos los primeros tres y ahora pensamos en Chivas, para darle una alegría a la gente”.

Atlas entrenó con normalidad y cerró preparación para el juego de este sábado a las 19 horas, el cual por cierto será dirigido por el árbitro Marco Antonio Ortiz. (Por Martín Navarro Vásquez)