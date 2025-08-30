Un ataque armado registrado en la lateral de Periférico, a la altura de la colonia Industrial Zapopan Norte, deja como saldo un hombre asesinado y su hijo de 14 años lesionado.

De acuerdo con la Comisaría de Zapopan, sujetos a bordo de una motocicleta negra dispararon contra la camioneta, donde viajaban las víctimas.

El conductor murió en el lugar, mientras que el adolescente fue trasladado a recibir atención médica.