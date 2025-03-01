El Gobierno de Tlajomulco inició con el bacheo en la avenida Adolf Horn, una de las vialidades más transitadas del municipio.

Detalló que la acción será temporal, ya que en los próximos días se colocará concreto hidráulico en distintos tramos de la vía.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos planificar traslados y considerar rutas alternas, especialmente ante el regreso a clases, mientras se ejecutan los trabajos de rehabilitación.