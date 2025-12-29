Confirmado, el ataque directo ocurrido sobre avenida Topacio, en la colonia Santa Eduwiges, en Zapopan, tenía como objetivo principal acabar con la vida de Alberto, alias ‘el Prieto’, importante comerciante y propietario de bodegas en el Mercado de Abastos, en Guadalajara, confirmó el secretario general de Gobierno del Estado, Salvador Zamora.

“Una escolta y, al parecer, un personaje de nombre Alberto, alias el Prieto, que era bodeguero del Mercado de Abastos; su hija lesionada, una mujer que al parecer es su hija de gravedad, y es la información preliminar por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado”.

Fue la Fiscalía del Estado de Jalisco la que informó que, en total, fueron tres fallecimientos: un escolta, el empresario Alberto, alias ‘el Prieto’, y su hija de 16 años, quien murió en un puesto de socorros. (Por Gustavo Cárdenas)