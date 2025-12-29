Tres personas originarias de Veracruz fallecieron durante el accidente del Tren Interoceánico ocurrido el fin de semana en Oaxaca.

La gobernadora Rocío Nahle confirmó el fallecimiento de dos mujeres y un hombre, originarios del municipio petrolero de Minatitlán, ubicado en el sur de la entidad.

Se trata de las hermanas Patricia y Onoria Medina Pérez, así como de Rogelio Luna, quienes forman parte de la lista de 13 decesos registrados tras el accidente ferroviario.