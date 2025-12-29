Tres personas originarias de Veracruz fallecieron durante el accidente del Tren Interoceánico ocurrido el fin de semana en Oaxaca.
La gobernadora Rocío Nahle confirmó el fallecimiento de dos mujeres y un hombre, originarios del municipio petrolero de Minatitlán, ubicado en el sur de la entidad.
Se trata de las hermanas Patricia y Onoria Medina Pérez, así como de Rogelio Luna, quienes forman parte de la lista de 13 decesos registrados tras el accidente ferroviario.
Confirman muerte de tres veracruzanos en accidente del Tren Interoceánico
