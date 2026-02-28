La organización Media Luna Roja iraní informó que más de 20 de las 31 provincias de Irán registraron impactos tras ataques atribuidos a Estados Unidos y Israel.

Señaló que los daños no se concentraron en puntos aislados, sino en diversas regiones del país, por lo que equipos de emergencia fueron desplegados para atender heridos, evaluar afectaciones y coordinar labores de rescate.

Aunque no se ha precisado el número de víctimas ni el alcance total de los daños, medios estatales difundieron imágenes de columnas de humo y estructuras dañadas.