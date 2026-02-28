Dos buques de la Armada de México arribaron a La Habana con mil 193 toneladas de víveres destinados a la población civil de Cuba, en el segundo envío realizado en menos de un mes ante la crisis económica que enfrenta la isla.

Las embarcaciones Papaloapan y Huasteco fueron enviadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum y transportan alimentos, artículos básicos y 23 toneladas donadas por ciudadanos mexicanos.

El pasado 12 de febrero llegó un primer cargamento con 814 toneladas de productos alimenticios y de higiene, como parte del apoyo humanitario de México.