Pese a los ataques incendiarios registrados en el municipio de Teocaltiche, donde en un lapso de 24 horas cinco vehículos fueron incendiados por grupos criminales, las actividades escolares en educación básica no se han visto afectadas, aseguró el titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes.

“Afortunadamente no, no fueron afectadas las actividades ordinarias de escuela. Estos hechos se dieron cuando por lo general las escuelas no estaban teniendo actividades, o por lo menos no eran cerca de la ubicación de las escuelas; las escuelas están abiertas”.

En el incidente más reciente, ocurrido la noche del jueves, tres vehículos fueron incendiados a pocas cuadras de la plaza principal de Teocaltiche, en la región Altos Norte de Jalisco.

Las autoridades educativas mantienen coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado para garantizar la seguridad en los entornos escolares y asegurar que las clases continúen sin interrupciones. (Por Edgar Flores Maciel)