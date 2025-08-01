Reporta la directora del Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja, un 95.4 por ciento de restablecimiento en el servicio eléctrico en las cinco entidades golpeadas por las lluvias e inundaciones de la semana pasada.

“Con corte a las 6 de la mañana tenemos ya un 95.4 por ciento de restablecimiento. En las últimas 24 restablecimos siete mil 330 usuarios en los estados de Veracruz, Hidalgo y Querétaro, con el cien por ciento de suministro eléctrico que teníamos ya reportado con interrupciones. En el estado de Querétaro ya quedó restablecido. Tenemos doce mil 370 usuarios en proceso de restablecimiento. En Veracruz ya alcanzamos el 98 por ciento, en Hidalgo el 90 por ciento y en Puebla, también el 90 por ciento”.

Con el apoyo de Sedena se trasladaron 14 plantas generadoras de energía a los sitios más complicados de accesar, junto con combustible y personal técnico. El equipo quedó instalado en albergues, presidencias municipales y centros hospitalarios. (Por Arturo García Caudillo)