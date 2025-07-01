Este viernes inicia la fecha 9 de la Liga MX y al Atlas le toca abrir actividad frente al Mazatlán de visita al puerto sinaloense.

Es un hecho que al equipo le urge un triunfo pues solo lleva dos unidades desde que llegó el técnico Diego Martín Cocca y con seis en total ocupa la posición 15 de la tabla de posiciones en la Liga MX.

“Todos los días tenemos esa presión de ganar porque somos futbolistas y siempre queremos estar arriba. Cuando miramos la tabla y vemos que estamos abajo, sentimos esa necesidad. Eso cambia con un resultado positivo, y por eso vamos a Mazatlán con la intención de volver a esa confianza que dan los triunfos”, dijo el defensa rojinegro Gustavo Ferrareis.

Atlas tendrá la ausencia de Matías Coccaro quien fue castigado dos juegos. (Por Martín Navarro Vásquez)