Tanto en redes sociales como por propia voz, ciudadanos reportan la escasez de gasolina premium en gasolineras de la zona metropolitana de Guadalajara; la coloquialmente conocida como “la roja” ha faltado en los establecimientos. Ricardo Almaguer denuncia que en la estación ubicada sobre Periférico Sur y camino al ITESO no había gasolina premium este jueves.

“Acaban de comentar que no existe la premium, pero por urgencia ya traíamos el tanque encendido; dijimos vamos a ponerle de la regular, nos tocó pues. Correcto, el octanaje creo que es mayor en la otra, y hay una afectación y se siente el cascabeleo en el carro”.

Los automovilistas han tenido que cambiar de la premium a la regular por falta de combustible en las gasolineras. (Por Gustavo Cárdenas)