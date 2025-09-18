Tanto en redes sociales como por propia voz, ciudadanos reportan la escasez de gasolina premium en gasolineras de la zona metropolitana de Guadalajara; la coloquialmente conocida como “la roja” ha faltado en los establecimientos. Ricardo Almaguer denuncia que en la estación ubicada sobre Periférico Sur y camino al ITESO no había gasolina premium este jueves.
“Acaban de comentar que no existe la premium, pero por urgencia ya traíamos el tanque encendido; dijimos vamos a ponerle de la regular, nos tocó pues. Correcto, el octanaje creo que es mayor en la otra, y hay una afectación y se siente el cascabeleo en el carro”.
Los automovilistas han tenido que cambiar de la premium a la regular por falta de combustible en las gasolineras. (Por Gustavo Cárdenas)
Reportan falta de gasolina premium en gasolineras de la ZMG
Tanto en redes sociales como por propia voz, ciudadanos reportan la escasez de gasolina premium en gasolineras de la zona metropolitana de Guadalajara; la coloquialmente conocida como “la roja” ha faltado en los establecimientos. Ricardo Almaguer denuncia que en la estación ubicada sobre Periférico Sur y camino al ITESO no había gasolina premium este jueves.