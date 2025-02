Pachuca y Atlas no se hicieron daño al empatar a cero goles, en el estadio Hidalgo de la Bella airosa y el entrenador de los Zorros, Gonzalo Pineda, dice que terminó contento con la actuación de su equipo pese a que no han podido ganar en el torneo.

“Creo que el equipo en el once contra once tuvo momentos en los que pudimos apretar para haber merecido los 3 puntos. Fue un partido parejo pero fue un momento donde creo que nos vimos bien y ya con la expulsión creo que cambio el partido y valoro mucho el desempeño de todo el equipo, de los que estaban en la cancha y de los que entraron”.

Atlas termino con diez por expulsión de Jeremy Márquez.

Por su parte, el Monterrey consiguió su primera victoria del Torneo al derrotar por 1-0 al Necaxa en el Gigante de Acero, con solitario tanto de Fidel Ambríz. El entrenador de los Rayados, Martín de Michelis, reconoció que estaban en deuda con su afición.

“Había que salir de esta racha de empate o no triunfos y creo que nos va a venir muy bien el haber ganado delante de nuestra gente, estábamos en deuda con los hinchas y esto también es un mimo, un pequeño regalito para ellos”.

El timonel indicó que una comitiva del club viajo a España para cerrar el fichaje del veterano, Sergio Ramos.

Y con gol de último minuto de Paulinho, Toluca venció a Tigres por 1-0 en la Bombonera para quitarle lo invicto al equipo felino.

La Jornada 5 del Torneo de Clausura se completará este domingo con los encuentros: Santos contra Puebla y San Luis-Pumas.

(Por Manuel Trujillo Soriano)