Los Charros de Jalisco, representantes de México en la Serie de Béisbol del Caribe, consiguieron su segundo triunfo anoche al aprovechar dos errores del rival en la novena entrada, para romper el empate y llevarse la victoria por 2 carreras a 1 frente los Cardenales de Venezuela. Ante lo apretado de la pizarra, el manager Benjamín Gil, dijo que lo único que importa es que su equipo siga sumando triunfos.

“A fin de cuenta, no nos interesa si somos el equipo que menos bateamos y quedamos campeones no importa, prefiero ganar el juego con 4 hits que perderlo con 10, 12 que me ha pasado en Series del Caribe, entonces no le pongo mucha importancia a eso, vamos a utilizar todas las habilidades que tenemos, es bateo, bateo oportuno, el corrido de bases es todo”.

Manny Bañuelos completó una extraordinaria labor de una carrera en 6 entradas.

La Selección de Japón debutó en la Serie del Caribe Mexicali 2025 y se llevó una paliza de 12 carreras por 1 ante los Leones del Escogido de República Dominicana. Los Dominicanos suman 2 triunfos al igual que México y hoy se enfrentaran entre si. (Por Manuel Trujillo Soriano)