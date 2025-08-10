Los Rojinegros del Atlas entraron a una crisis de resultados. Luego de perder los tres juegos en la Leagues Cup, ahora cayeron 3-0 ante el Pachuca dentro de la fecha 4 de la Liga MX ante 16 mil espectadores en el Estadio Jalisco. Los goles fueron de Gastón Togni, Alonso Aceves y Sergio Barreto.

En los últimos juegos los Zorros han recibido 12 tantos incluidos los del torneo en Estados Unidos, lo que provocó que la afición pidiera desde las tribunas la salida del técnico Gonzalo Pineda, quien al respecto dijo que sabe de los escenarios que se pueden presentar.

“Habrá que pensar las cosas, habrá que reflexionar todos, y bueno, hay muchos escenarios en esta situación, ustedes lo saben, y yo lo sé, llevo muchos años en esto, y hay muchos escenarios, pero por supuesto que me gustaría en muchos sentidos tomar, pues, un poquito de tiempo, reflexionar un poco”, dijo.

Atlas se queda con 4 puntos en el lugar 10 de la clasificación, mientras que Pachuca lleva marca perfecta con 4 ganados, 12 puntos y es líder. (Por Martín Navarro Vásquez)