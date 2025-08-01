América batalló, pero alcanzó a vencer al Querétaro un gol por cero con solitario tanto del juvenil Dagoberto Espinoza al minuto 6 del primer tiempo, esto al continuar la fecha 4 de la Liga MX en encuentro que se celebró en el estadio Ciudad de los Deportes. Henry Martín falló un penal. Por cierto que el juego inició hora y 45 min mas tarde de los pactado por una tormenta eléctrica.

“Hoy era importante la victoria, no podemos negociar puntos, la portería en cero era algo que ya molestaba un poco, no solamente por la parte inicial, pero un partido sin errores, el equipo muy concentrado, el partido, cuando el rival sale a defenderse, aun perdiendo el juego, debes de estar concentrado. El penalti nos pudo ayudar, pero feliz por los tres puntos, por el golazo de Dagoberto, en el camino tomamos la confianza”, dijo el técnico americanista André Jardine.

Por cierto que el francés Allan Saint-Maximin, realizó exámenes médicos como nuevo refuerzo de las Águilas. (Por Martín Navarro Vásquez)