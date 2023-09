El Atlas logró su cuarto triunfo del torneo al vencer de visita 2-1 a los Bravos de Juárez, al ponerse en marcha este viernes la Jornada 9 de la Liga MX.

Los Zorros ganaron con los goles de Jordy Caicedo y Jaziel Martínez. Por Bravos descontó de penal Avilés Hurtado.

Con la victoria Atlas llegó a 15 puntos y se coloca en el cuarto puesto de la clasificación, pero el técnico Benjamín Mora dijo que no se finan mucho en eso: “Para ser honesto nosotros no estamos en realidad buscando escalar en la tabla como tal, ese no es el objetivo. El objetivo es trabajar los partidos de manera adecuada, hacer lo que entrenamos en la semana, implementar y transmitir la idea desde la posesión hasta la fase defensiva y después de ahí que se desarrollo un buen futbol, que ejecutemos lo que hacemos y el resultado es la consecuencia de nuestro trabajo, y después vemos la posición en la tabla”. (Por Martín Navarro Vásquez)