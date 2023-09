La escudería Red Bull volvió a brillar ahora en el circuito de Suzuka y Max Verstappen ganó la pole position para el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, por lo que saldrá por delante en la carrera que se celebrará este sábado a las 11 de la noche tiempo del centro de México. Segundo fue Oscar Piastri y tercero Lando Norris, ambos de McLaren.

El Tapatío Sergio Pérez tuvo una mejora, pero solo alcanzó para instalarse para arrancar en el Gran Premio en la quinta posición.

“Max ha estado muy sólido todo el fin de semana, de mi lado con problemas en las curvas rápidas. No he podido estabilizar un poco el auto y nos ha costado. La clasificación no fue ideal; perdiendo un juego de neumáticos nuevos en la Q2 cuando pensábamos que lo necesitábamos, fuimos a la Q3 solo con un neumático, creo que esas dos décimas que necesitábamos para ser segundo quizás las hubiéramos obtenido con neumáticos nuevos”, dijo Pérez Mendoza. (Por Martín Navarro Vásquez)