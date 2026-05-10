Atlas quedó eliminado, al no poder vencer al Cruz Azul. Se llevó una derrota de un gol por cero de visita al Estadio Azteca, con solitario gol de José Paradela.

Tras la eliminación Diego Martín Cocca criticó el arbitraje de Katia Itzel García, al no sancionar como penal una mano, y volvió a decir como todo el torneo, que Atlas es equipo en construcción.

“Yo no entiendo cuál es el concepto, en un momento era, todas las manos en el área eran penal y ahora resulta que no, que si es una posición natural, no. No lo entiendo, ya está, son cosas que pasan”.

Así termina la era de Grupo Orlegi en Atlas. El 1 de julio tomará posesión José Miguel Bejos y su empresa como nuevos dueños del equipo Rojinegro. (Por Martín Navarro Vásquez)