Chivas logró una auténtica hazaña ya que venció a los Tigres 2-0 en el juego de vuelta de cuartos de final ante un lleno en el Estadio Akron y avanzó a las semifinales con el global de 3-3 por mejor ubicación en la tabla de posiciones.

El juvenil Santiago Sandoval se vistió de héroe al marcar los goles que necesitaba Chivas a los minutos 74 y 77.

Con la baja de sus cinco seleccionados, más Daniel Aguirre lesionado, el técnico Gabriel Milito dice que siempre tuvo la confianza en el demás plantel.

“La confianza y el creer siempre lo tuvimos, sabíamos que teníamos que hacer un partido muy bueno; nos sentimos súper cómodos con nuestra gente, la conexión está y más allá de irnos al Jalisco, la conexión seguirá. Esa conexión debe fortalecerse y este tipo de eliminatorias lo producen”.

Agregó que ese resultado y la forma, “refuerza la confianza, la autoestima, hemos pasado una eliminatoria con un rival de mucha jerarquía, aprendimos mucho de esas dos derrotas y hoy salió mejor, por lo tanto eso siempre remontar una eliminatoria te llena de confianza, me gustaría que lo disfrutemos todos hoy y mañana. Seguir soñando, ya veremos si somos capaces de poder hacer una serie como esta”.

Paco Reyes fue expulsado al minuto 90 por los Felinos. Chivas tendrá como rival el semifinales a Cruz Azul o América. (Por Martín Navarro Vásquez)