El Atlas remontó un 0-2 y terminó por vencer 3-2 al Atlético de San Luis en el estadio Jalisco, al continuar la fecha 7 de la Liga MX.

Los Potosinos ganaban con anotaciones de Joao Pedro y Eduardo Águila, pero los zorros reaccionaron con dos penales, que fueron cobrados por Diego González y Eduardo Aguirre. Y al minuto 87 con unos cuantos minutos en el campo, el nuevo refuerzo, el uruguayo el Agustín Rodríguez marcó de cabeza el gol del triunfo para los Rojinegros.

Con la victoria Atlas llega a 13 puntos y de manera provisional sube al quinto puesto de la clasificación; en tanto San Luis se queda en 7 unidades. (Por Martín Navarro Vásquez)