La delegación mexicana sigue sumando preseas en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista en Chile, y este sábado Daniela Gaxiola se llevó la medalla de plata en la prueba contrarreloj tras quedar por debajo de la colombiana Stefany Flores Cuadrado quien se llevó el oro y en el tercer puesto fue la estadounidense Hayley Yoslov.

Además Ricardo Salas se quedó con el bronce en ómnium con 159 puntos; el primer puesto fue para el argentino Tomás Eloy Moyano y en el segundo sitio quedó el canadiense Gabriel Seguín.

(Por Martín Navarro Vásquez)