El Atlas debutó con un empate en el torneo de Clausura al iguala 1-1 con el Cruz Azul en el estadio de Ciudad Universitaria, que será casa de los celestes al menos todo el torneo.

Ángel Sepúlveda vía penal abrió la pizarra por los de La Máquina, pero después el europeo Uros Djurdjevic logró emparejar el marcador por los Zorros.

“Lo de mi debut en CU es especial, pero por supuesto no es acerca de mí sino del grupo y estoy muy contento de dirigir a este grupo de jugadores. No fue nuestra propuesta en el plan de juego ceder la pelota tanto tiempo a Cruz Azul, creo que nuestro plan de juego tenía que ver con una presión más agobiante y tratar de que no tuvieran el hombre libre que ellos lo hacen bastante bien. Les decía a los muchachos en el plan de juego que era un equipo que tenía muchas variantes ofensivas dentro del mismo sistema entonces todos teníamos que ser camaleónicos en ese sentido y presionar en diferentes estructuras”, dijo Gonzalo Pineda quien se estrenó como entrenador de Atlas. (Por Martín Navarro Vásquez)