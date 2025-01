Chivas debutó con triunfo en el torneo de Clausura 2025 de la Liga MX al vencer un gol por cero al Santos Laguna ante una buena entrada en el estadio Akrón.

Fue Roberto el Piojo Alvarado quien marcó el gol de la victoria rojiblanca, luego de que antes había desperdiciado un tiro de penal que entregó en las manos al arquero Carlos Acevedo.

De esta manera debuta de maravilla el técnico español Óscar García quien esto comentó en conferencia de prensa.

“Hemos tenido que esperar la segunda parte para conseguir el gol de la victoria, pero creo que hemos hecho merecimientos para haber marcado mucho antes. Y muy orgulloso del equipo. Estoy feliz por el resultado, pero orgulloso por el equipo. Aunque no hubiéramos ganado, hubiera estado igual de orgulloso. Lo único que quería es que dieran el 100%, y no puedo encontrar un jugador que no lo haya dado”.

Santos acabó con 10 jugadores por expulsión del hondureño Anthony Lozano al minuto 89.

Con Chivas Luis Romo se confirmó como refuerzo, pero no tuvo actividad al no alcanzar a estar el registro. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoChivas)