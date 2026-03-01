El Atlas logró su quinto triunfo del Torneo Clausura y de paso mantuvo el invicto en el estadio Jalisco, al vencer 2 goles por 1 a los Xolos, con un cierre de alarido, donde por poco y los de Tijuana se llevan el empate.

Alfonso González marcó los tantos de los Zorros con un doblete a los minutos 50′ y 65′. Por Xolos Diego Abreú marcó de penal al 95.

El técnico Diego Cocca esto comentó.

“Muy contento, quiero felicitar al equipo por el esfuerzo, sabía que sería un juego complicado y al final fue durísimo. Lo bueno que a Poncho lo encontraron solo y se pudo dar el resultado al final el penal descompuso un poco, pero hicimos un buen juego y era importante ganar”.

Rodrigo Schlegel en la recta final fue expulsado por los Rojinegros que ahora llegan a los 16 puntos. Así Atlas llegará de maravilla al Clásico Tapatío del sábado, al estar a solo dos puntos de Chivas. (Por Martín Navarro Vásquez)