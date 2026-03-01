Un joven de aproximadamente 25 años fue encontrado sin vida la madrugada de este jueves en calles de la colonia Del Fresno, de Guadalajara, tras un reporte ciudadano que alertaba sobre una persona herida.

A su llegada al cruce de las calles Fresno y Ciruelo, policías tapatíos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo presentaba golpes principalmente en el rostro, así como dos heridas provocadas con un objeto punzocortante.

De acuerdo con testimonios de vecinos, momentos antes el joven habría sostenido una pelea a golpes con otro sujeto.

En el sitio, autoridades localizaron un arma blanca tipo cuchillo, con la que presuntamente se cometió la agresión. (Por Edgar Flores Maciel)