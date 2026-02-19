El Atlas entrenó este jueves en el Estadio Jalisco, de cara al juego de la fecha 7 donde recibirá al Atlético de San Luis, en busca de mantener el invicto en casa.

El volante Alfonso “Ponchito” González acepta que deben ganar para comenzar a subir en la clasificación.

“El partido va a ser importante, lo estamos viendo cada fin de semana como una final, aquí nadie nos regala nada, y tampoco estamos para regalar nada. Vamos a tomar con la seriedad que corresponde y siendo consientes que estamos en una posición que nos pone dentro de la liguilla donde y que podemos escalar lugares”.

Por otro lado, el canterano Rojinegro expresó que ya se siente mejor en todos los aspectos en el equipo: “Hoy me siento con más confianza, me siento siendo parte importante del equipo. Ahora que me ha tocado sumar dentro del campo me he sentido muy bien. Espero seguir creciendo, seguir aportando”.

Atlas suma dos triunfos y un empate en el torneo como local en el estadio Jalisco. (Por Martín Navarro Vásquez)