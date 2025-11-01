Los libros de texto gratuitos deben estar al margen de los vaivenes ideológicos de los gobiernos, afirmó el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas.

El también senador de Morena no quiso opinar de la labor del exdirector de Materiales Educativos, Marx Arriaga, pero subrayó que el principal problema de los actuales libros de texto de educación básica es que no ha habido la capacitación que requiere el magisterio.

Recordó que los libros de texto gratuitos surgieron en 1958 a propuesta del SNTE, por lo que el sindicato lo sigue considerando una conquista y un acto de indiscutible justicia social.