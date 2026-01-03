En un juego que reunió a poco más de 25 mil espectadores, Atlas derrotó a Chivas en penales 5-3 en el juego principal de este sábado en el Cuadrangular Copa Pacífica que se celebra este fin de semana en el Estadio Jalisco.

Luego del empate sin goles los Zorros se alzaron con el pase a la final del torneo amistoso siendo mejor desde los tiros de penalti, donde Edgar Zaldivar a la “Panenka”, Diego González, Gaddi Aguirre, Ponchito González y Djuka, cobraron muy bien sus disparos, pero Camilo Vargas le detuvo un penal al Piojo Alvarado para la diferencia y el triunfo Rojinegro. Armando González, Luis Romo y Ricardo Marín, si acertaron el disparo.

En el juego preliminar, Monterrey goleó 3-0 a los Leones Negros, con anotaciones del francés Anthony Martial, Roberto de la Rosa y Cristian Reyes.

Lo malo en este juego fueron las lesionados de un par de futbolistas. Carlos Fierro con una fractura en la pierna derecha, luego de que al busca una pelota se le atoró el pie en el pasto. Por los del norte se fue lastimado del encuentro Fidel Ambriz.

De esta manera hoy los rayados se medirán por el trofeo a Atlas a las 6:30 de la tarde. Previamente por el tercer sitio, Guadalajara Vs UdeG en punto de las 16:00 horas. (Por Martín Navarro Vásquez)