Los Halcones Marinos de Seattle vencieron a los 49s de San Francisco 13-3 al iniciar la semana 18, última de la fase regular en la temporada de la NFL. De esa manera aseguran el primer puesto en los playoffs de la Conferencia Nacional y tener descanso en la primera semana de la postemporada.

En el otro juego de este sábado, los Bucaneros de Tampa Bay derrotaron en juego emocionante 16-14 a las Panteras de Carolina. Ahora para poder clasificar los Bucaneros deben esperar que este domingo los Santos de Nueva Orleans le ganen a los Halcones de Atlanta, para asegurar un lugar en los playoffs en la Conferencia Nacional. (Por Martín Navarro Vásquez)