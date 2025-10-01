Atlas consiguió importante triunfo de 2-0 ante León con doblete de Djuka y con 16 puntos se mantiene en la pelea por el Play-in. El técnico de los Rojinegros, Diego Cocca dice que sus jugadores quedan muy motivados con esta victoria y que ahora van por el clásico ante las Chivas.

“El techo ojala que falte muchísimo, el techo es el cielo hay que seguir creciendo, hay que seguir mejorando, cada partido es una final para nosotros y ahora se viene un partido importantísimo y que es un clásico, así que doblemente la importancia y nos viene muy bien que en esta previa el equipo haya mostrado esta cara. Este es el Atlas que queremos no el que jugó contra San Luis”.

Con la victoria Atlas llegó a 16 puntos mismos que tiene San Luis y ambos se disputan el decimo lugar de la tabla.

El clásico Tapatío se disputará éste sábado a las 19:00hrs en el estadio de las Chivas. (Por Manuel Trujillo Soriano)