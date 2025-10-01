Querétaro acabó con la buena racha de las Chivas de cuatro victorias consecutivas, al imponerse 1-0 en la corregidora con gol tempranero de Alí Ávila y el entrenador Benjamín Mora dijo estar satisfecho con la actuación de sus Gallos.

“Los jugadores tienen algo que presumir el día de hoy pues ganarle a las Chivas siempre viste estamos muy contentos por los jugadores y ojala nos sirva de motivación y de fuerza para cerrar el torneo como lo estamos haciendo el día de hoy”.

En tanto que, el entrenador del Guadalajara, Gabriel Milito, le da vuelta a la pagina y prefiere enfocarse mejor en el clásico tapatío contra el Atlas de éste sábado.

“Ahora lo más importante es que jugamos el clásico el fin de semana, el sábado, tenemos poco tiempo de recuperación apuntar mucho a acompañar a los jugadores en este momento en esta derrota, pero quedan tres partidos fundamentales para nuestras aspiraciones y los seguiremos tomando como finales y lucharemos con todo lo que tenemos al alcance para volver a ganar, además jugamos en casa el clásico y eso estimula además de la necesidad de ganar y la necesidad de sumar de a tres puntos”.

Lo malo fue que el mejor jugador del momento de Chivas, Armando González, salió del encuentro por una sobrecagra muscular. Los Rojiblancos dejaron escapar una gran oportunidad de meterse a la calificación de manera directa y se queda estancado en el octavo lugar de la tabla con 20 puntos. (Por Manuel Trujillo Soriano)