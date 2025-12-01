Los Rojinegros del Atlas consiguieron su segundo triunfo de pretemporada al vencer 3-1 a los Leones Negros de la UdeG en las instalaciones de la Academia Aga, juego que fue aprovechado para una convivencia con los abonados del equipo, quienes pudieron convivir con el plantel y disfrutar de diversas actividades.

Los goles de Atlas fueron obra de Alfonso González, Diego González y Mateo García, mientras por la Universidad de Guadalajara descontó Arturo Hernández.

Pese al descalabro, el arquero Felipe López dice que se mejoró en algunos aspectos.

“La realidad es que siempre enfrentar a un rival de primera división marca mucho, tienen jugadores de gran calidad y eso nos sirve mucho, además que sí hemos visto una mejora, eso es lo que rescato de este juego”.

El martes Atlas recibe a Necaxa en otros amistoso. (Por Martín Navarro Vásquez)