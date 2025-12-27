Este sábado se dio a conocer de manera oficial el calendario de juegos de la Serie del Caribe, evento que se celebrará del 1 al 7 de
febrero en el estadio Panamericano de Zapopan.
La jornada inaugural se disputará el domingo 1 de febrero a las 1:00 de la tarde hora del
centro donde el equipo llamado al momento, México Verde enfrentará a Puerto Rico, mientras que a las 7:30 de la noche
se celebrará el partido entre México Rojo y República Dominicana.
La fase preliminar, bajo el formato de todos contra todos, se extenderá hasta el jueves 5 de
febrero. Cada jornada incluirá dos encuentros diarios, programados a las 2:00 p.m. y a las 7:00
p.m.
Para semifinales avanzarán los cuatro mejores equipos y se enfrentan el viernes 6 de febrero. La Final de la Serie del Caribe Jalisco 2026 se celebrará al día siguiente es decir el sábado 7. (Por Martín Navarro Vásquez)
Listo calendario de Serie del Caribe 2026
Este sábado se dio a conocer de manera oficial el calendario de juegos de la Serie del Caribe, evento que se celebrará del 1 al 7 de