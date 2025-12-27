Este sábado se dio a conocer de manera oficial el calendario de juegos de la Serie del Caribe, evento que se celebrará del 1 al 7 de

febrero en el estadio Panamericano de Zapopan.

La jornada inaugural se disputará el domingo 1 de febrero a las 1:00 de la tarde hora del

centro donde el equipo llamado al momento, México Verde enfrentará a Puerto Rico, mientras que a las 7:30 de la noche

se celebrará el partido entre México Rojo y República Dominicana.

La fase preliminar, bajo el formato de todos contra todos, se extenderá hasta el jueves 5 de

febrero. Cada jornada incluirá dos encuentros diarios, programados a las 2:00 p.m. y a las 7:00

p.m.

Para semifinales avanzarán los cuatro mejores equipos y se enfrentan el viernes 6 de febrero. La Final de la Serie del Caribe Jalisco 2026 se celebrará al día siguiente es decir el sábado 7. (Por Martín Navarro Vásquez)