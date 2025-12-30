En la pretemporada del futbol mexicano…América termina el año con victoria de 1-0 sobre Puebla, en su primer y juego de preparación de cara al Torneo de Clausura 2026 celebrado a puerta cerrada en el Estadio Ciudad de los Deportes. Las Aguilas consiguieron el triunfo con solitario gol del canterano Patricio Salas.

Por su parte, Querétaro derrotó 3-1 a los Bravos de Juárez. San Luis venció 2-0 al Tampico, Santos Laguna superó 2-1 a Correcaminos. Mientras que Atlas derrotó 5-3 al Necaxa, con doblete de Ponchito González más tantos de Djuka, Gaddi Aguirre, y José Luis Martín. Los Rojinegros se mantienen invictos y suman 3 victorias en esta pretemporada, su siguiente encuentro será el sábado ante las Chivas en el estadio jalisco.

En tanto que los Leones de la UdeG derrotaron por 4-2 al Tapatío en partido de pretemporada de cara al Torneo de Clausura 2026 de la Liga de Expansión. Ariel Castro y Teun Wilke pusieron al frente al equipo filial de Chivas y los Melenudos remontaron el marcador con tantos de Edson Rivera, Arturo Hernández, Joel Pérez y un autogol para quedarse con el triunfo. (Por Manuel Trujillo Soriano)