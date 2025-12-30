El delantero portugués Cristiano Ronaldo termina el año con 957 goles de por vida, se coloca a 43 de alcanzar las Mil anotaciones; luego de marcar un tanto este martes, en el empate a dos del Al-Nassr ante el Al-Ettifaq, y aunque su equipo con la igualada vio interrumpida su racha de diez victorias consecutivas, se mantienen de líder en la Saudi Pro League.

Apenas en la víspera, Ronaldo de 40 años, dijo estar seguro de que alcanzará los mil goles en su carrera. “Alcanzaré ese número con seguridad, si no hay lesiones”, “Todavía estoy muy motivado para continuar. No importa (dónde) juegue -en el Oriente Medio, quiero ganar más trofeos y quiero alcanzar el número que todos ustedes conocen”, expresó el ex delantero del Real Madrid, Manchester United y la Juventus.(Por Manuel Trujillo Soriano)