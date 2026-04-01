Los Rojinegros del Atlas empataron a cero goles con los Tigres en el estadio Jalisco dentro de la fecha 16 de la Liga MX y ambos clubes definirán en la última jornada el pase a la fase final.

Los Zorros con 23 unidades y los norteños con 22 se mantienen entre los 8 que clasifican a la Liguilla.

El técnico Diego Cocca resaltó la actitud, pese a las circunstancias del juego como la expulsión de Ferrareis en instantes finales. “Si nos decías en la pretemporada que íbamos a hacer 23 puntos y que íbamos a llegar a la última fecha con chance de clasificar, sin duda que firmábamos. El progreso es inmenso, es enorme y no solo se reflejan los puntos en la posibilidad de estar en la Liguilla, sino también en lo individual y en lo colectivo”, señaló el argentino. Atlas cierra el torneo contra América en el estadio Azteca. (Por Martín Navarro Vásquez)