Chivas no pudo marcar gol en Aguascalientes y empató sin goles en su visita al Necaxa al completarse la fecha 16, penúltima del torneo Clausura 2026.

El técnico Gabriel Milito quien colocó como titular al arquero Whalley además de darle acción a varios juveniles en el segundo tiempo, dijo que estuvieron muy cerca del triunfo.

“Creo que fue un buen partido, sobre todo el segundo tiempo, tuvimos una muy, muy clara para abrir el marcador. Pienso que debimos haber ganado el partido; tuvimos situaciones y buenos pasajes futbolísticos”.

Chivas con 34 puntos es líder, y además rompe la marca del Club en torneos cortos, pues nadie había llegado a esa cifra; los Rayos quedaron eliminaos sin opciones de ingresar a la Liguilla. (Por Martín Navarro Vásquez)