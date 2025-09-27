Se acabó el invicto y la marca perfecta del Real Madrid. En el clásico de la capital española el cuadro Merengue fue humillado en el estadio Metropolitano al caer 5 goles 2 ante el Atlético de Madrid. El conjunto que dirige Xavi Alonso sigue de líder con 18 puntos, pero si mañana Barcelona vence a la Real Sociedad será nuevo líder de la liga de España. El equipo del Atlético llegó a 12 puntos en el cuarto puesto.

En otros juegos de la fecha 7, Getafe empató 1-1 con Levante y Mallorca venció 1-0 al Alavés.

En Inglaterra también el líder perdió el invicto. Liverpool fue derrotado 2-1 por el Crystal Palace.

Pero hubo más sorpresas: Brighton se impuso 3-1 al Chelsea y el Brentford 3-1 al Manchester United.

Por su parte Manchester City goleó 5-1 al Burnley.

En la Serie A de Italia la Juventus no pudo ganar en casa y apenas pudo empatar 1-1 con el Atalanta. De igual manera empataron a uno el equipo Como y el Cremonese. (Por Martín Navarro Vásquez)