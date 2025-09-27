El diputado del Partido Verde y exalcalde de Matamoros, Tamaulipas, Mario López Hernández, fue retenido más de 14 horas por autoridades migratorias en el puente internacional Matamoros-Brownsville, donde finalmente le revocaron la visa y lo devolvieron a México.

El legislador llegó solo en una Suburban blindada y fue ingresado a revisión por Estados Unidos desde la noche del jueves.

Esta mañana, agentes lo escoltaron de regreso al lado mexicano.

López Hernández es el primer legislador federal al que se le cancela la visa estadounidense; posee propiedades en Texas y un rancho adquirido cuando fue funcionario en el sexenio de Peña Nieto.

Se desconocen los motivos por los que se le canceló el documento.