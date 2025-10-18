Los Zorros del Atlas volvieron a las derrotas al caer este viernes en el estadio Alfonso Lastras 2 goles por 0 al iniciar la fecha 13 de la Liga MX.

Joao Pedro de penal y Óscar Macías anotaron para el triunfo.

“Este es un equipo que viene mal hace tiempo. Cuanto más pasa, más cuesta resolverlo. Lo más difícil es tener constancia y mentalidad. Estamos construyendo un grupo, pero todavía falta trabajo.

Atlas sigue fuera de zona de calificación con 13 puntos y San Luis ya empató a los Rojinegros con las mismas unidades. No queda mucho que reprochar sino trabajar. Tenemos que tomar buenas decisiones y encontrar el mejor once para los próximos partidos. León y Chivas son desafíos grandes y necesitamos una reacción inmediata”, dijo el técnico Diego Cocca.